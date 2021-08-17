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Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğradı: Saldırganlar serbest bırakıldı

İzmir’de evinin karşısındaki boş arazide sokak hayvanlarını besleyen 50 yaşındaki Hatice Özdemir, üst komşusu ve oğlu tarafından “Burada hayvan besleyemezsin” denilerek darp edildi. Hatice Özdemir’in şikâyetçi olduğu komşuları ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

17 Ağustos 2021 Salı 09:49
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Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğradı: Saldırganlar serbest bırakıldı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Hatice Özdemir evinin karşısında bulunan arazide sokak hayvanlarını besliyordu. Köpeklerin kendilerine saldırdığını ileri süren üst komşusu Dilaver Pözüt ve oğlu Serkan Pözüt önceki gün Hatice Özdemir’le tartıştı. İki komşu evlerine dönse de kavga birkaç saat sonra yeniden başladı.

Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre, Dilaver ve Serkan Pözüt’ün darbeleriyle baygınlık geçiren Hatice Özdemir hastaneye kaldırıldı. Özdemir’in şikâyeti üzerine Dilaver ve Serkan Pözüt gözaltına alındı. Baba oğul Emniyet’te verdiği ifadede, köpeklerin saldırdığını, daha önceden Özdemir’i köpekleri beslememesi için uyardığını bu yüzden tartışma çıktığını belirtti.

'Kafamı duvara vurdu'

Yaşadığı anları anlatan Özdemir, daha önceden de Pözüt ailesinin hakaretlerde bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“4 yıldır burada oturuyoruz, ben sürekli sokak hayvanlarına bakıyorum. Bu kişiler, ben hayvanları beslerken sürekli hakaretler ve küfürler ediyorlardı. Cuma günü de yine hayvanları besleyip evime dönerken tartışma yaşadık, ben evime girdim. Kapı çaldı, delikten baktım Serkan’ın eşi Esra vardı. Kapıyı açtım, açar açmaz Dilaver ve Serkan içeri zorla girerek, önce yumrukladılar daha sonra beni apartman koridoruna çektiler. Burada küfürler eşliğinde kafamı duvarlara defalarca vurdular. Eşim ve diğer komşular araya girdi ve sonlandı.”

'Ya sat git ya katlan'

Dilaver Pözüt’ün daha önce de kendisini “Ya evi sat git, ya sonuçlarına katlan” diyerek tehdit ettiğini ileri süren Hatice Özdemir “Evime korkarak gidiyorum, panjurları indirip öyle evin içinde oturuyoruz. Can güvenliğim yok” dedi.

Son Güncelleme: 17.08.2021 16:35
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