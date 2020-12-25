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Sokak köpeğini kurtarmak için donmayı göze aldı

Gümüşhane’de duyarlı bir genç vatandaş Harşit çayının buz gibi suyuna düşen sokak köpeğini dakikalarca uğraştıktan sonra kurtarmayı başardı.Gümüşhane kent merkezinden geçen Harşit Çayına sokak köpeğinin düştüğünü ve kurtarılmayı beklediğini gören duyarlı bir genç uzun uğraşlar sonucunda üşüyen ve acı acı ses çıkaran köpeği buz gibi sudan kurtardı.

25 Aralık 2020 Cuma 10:48
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Sokak köpeğini kurtarmak için donmayı göze aldı

Gümüşhane'de, arkadaşıyla birlikte hastaneden dönen Mithat Çakıcı (24) bir köpek sesi duyunca arkadaşından itfaiyeyi aramasını istedi. 

Ekip gelinceye kadar elinden geleni yapmak için tehlikeli yoldan dere ıslahı çalışmaları devam eden Harşit Çayı kenarındaki beton blokun üzerine geçti.

Beton zemine yüzüstü uzanarak suyun içindeki köpeğe ulaşmak istediğini ve ilk olarak tasmasından tuttuğunu kaydeden Çakıcı, o anları şu sözlerle anlattı:

“Kolum ancak tasmasına kadar yetişti. Yukarı çekmek için tasmasından tutup çektim ama suyun etkisiyle tasma sıyrılarak boynundan çıktı ve tekrar dereye düştü. Bu kez kendimi daha da riske ederek biraz daha kıyıya yaklaşarak kolumu uzattım. Ensesinden tuttuğum gibi yukarıya aldım. O sırada gelen İtfaiye ekiplerine teslim ettim köpeği.”

Soğuk hava ve tehlikeli olmasına rağmen yaptığı işi “Bunlar insanlık görevimiz” diye nitelendiren Çakıcı, “Sokak hayvanı da olsa o da bir can. Onun için öyle kalmasına bizim gönlümüz el vermedi” diye konuştu.

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