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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Bingöl'de 7 yaşındaki Mustafa Yalçın, evlerinin önündeki bahçede dört köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin kalçasından ve bacaklarından ısırdığı çocuk, sokaktan geçen bir kişi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:00
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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Bingöl'de İnanlı Mahallesi Okul Sokak'ta evlerinin önündeki bahçeye giren Mustafa Yalçın, sahipsiz dört köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeklerin kalçasından ve bacaklarından ısırdığı çocuk, sokaktan geçen bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Yakınlarınca Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirilen Yalçın, ilk müdahalenin ardından Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Yalçın'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

''DÖRT KÖPEK VARDI''

Mustafa Yalçın, sitenin dışına çıktığı sırada köpek sesleri duyduğu anlatarak, "Koştum, sonra yanıma köpekler geldi, beni ısırdı. Dört köpek vardı" dedi.

BABA İSYAN ETTİ: ÇÖZÜM BULUNSUN

Baba Nedim Yalçın da mahallelerinde daha önce de bir kız çocuğuna saldırıda bulunduğunu söyledi.

Bir vatandaşın çocuğunu kurtardığını anlatan Yalçın, şöyle konuştu:

"Çocuğum kanlar içerisinde kalıyor. Kanlar içerisinde arabayla acile getiriyorlar. Mahallemizde emniyetli bir şekilde dolaşamayacak mıyız? Hangi sokağa gidiyoruz, oradan buradan köpek çıkıyor. Benim hayvanlara karşı bir tepkim yok ama bunlara çözüm bulunsun."

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