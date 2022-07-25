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Sokak ortasında dehşet...

İstanbul Sultangazi'de sokak ortasında dehşete düşüren bir olay yaşandı. Abdullah Körük (57) takip ettiği Ayfer Orak'ı (34), sırtından 3 kez bıçakladı. Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan şüpheli, çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüpheli tutuklanırken, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. İfadesi alınan saldırgan, kadını neden bıçakladığını hatırlamadığını, bir anda gözünün döndüğünü ileri sürdü. İşte olayın detayları!

25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:52
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Sokak ortasında dehşet...
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Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen cumartesi saat 20.00 sıralarında Ayfer Orak, evine giderken kendisini takip eden Abdullah Körük tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığıldı. Bıçağı çöp konteynerine atarak kaçmaya çalışan saldırgan, çevredekiler tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Ayfer Orak'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baygınlık geçiren saldırgan Abdullah Körük hastaneye kaldırılarak, tedavi edildi. Taburcu olduktan sonra ifadesi alınan saldırgan, kadını neden bıçakladığını hatırlamadığını, bir anda gözünün döndüğünü ileri sürdü. Körük emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinde bıçakladığı kadını tanıdığını iddia etti.

Öte yandan Ayfer Orak'ın ağabeyinin hastanede sağlık çalışanlarına saldırmaya çalıştığı, bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi.

Mahalle sakini Sercan Geyhan, "Bir çığlık duyduk. Şüpheli tekbir getirmiş, kadına saldırmış. Şüpheliyi yakaladık. Burada artık rahat yürüyemiyoruz" dedi. Bir diğer mahalleli Necdet Karayapıcı, "Yaşlı adam kadınları takip etmiş. Sırtından bıçaklayıp, kaçmaya çalışmış. Bıçağı da çöpe atmış" dedi.

DHA

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