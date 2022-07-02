Sokak röportajında 'asgari ücretliler ölsün' diyen adam gündem yarattı!

Sokak röportajında yaşlı bir adamın "Asgari ücretliler ölsün, dünya nüfusu çok fazla” yorumu sosyal medyada gündem oldu. Youtube’da “Sokak Kedisi” isimli hesaptan yapılan video paylaşımında, Aydın'da vatandaşlara ekonomideki son durum hakkında neler düşündükleri soruldu.

Yapılan röportajlardan birinde yaşlı bir adamın verdiği yanıtlar ise, gündem yarattı.

Makine mühendisi olduğunu belirten emekli bir adam, ekonominin iyi olduğunu söyleyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ASGARİ ÜCRETLİLER ÖLSÜN, DÜNYA NÜFUSU ÇOK FAZLA”

69 yaşındaki yaşlı adam “Benim param var. Parası olmayan insanın yaşama hakkı bile yok. Parası olmayan ölsün. Asgari ücretliler ölsün, dünya nüfusu çok fazla” dedi.

İşte gündem yaratan o sözler;

"Ben şu anda ekonomiyi iyi olarak görüyorum. Parası olan adam her zaman kazanır. Benim param var. Emekli maaşım var, kira gelirim var. Makine mühendisi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda da Didim'de şantiye şefliği yapıyorum. Ekonominin iyi olmasının sebebi, parası olmayan adamın yaşam hakkı bile yok. Parası olan yaşasın, parası olmayan ölsün. Prensip bu. Ekonomi şöyle iyi, parası olan adam yaşar. Dünya nüfusu o kadar çok ki.

DÜNYA NÜFUSUNDA 2 MİLYAR İNSAN FAZLA BİLE

Amerikalı bir profesöre göre dünya nüfusunda 2 milyar insan fazla bile. Mesela akaryakıt fiyatları yükseldikçe arabaya binen azalacak. Parası olan için hayat bayram olacak. parası olmayan adam ölsün zaten. Yaşayan insan sayısı azalırsa hava daha temiz olacak. "