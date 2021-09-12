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Sokaklarda yaşayan genç, cami bahçesinde abisini ölü olarak buldu

Antalya'da yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. Abi ile birlikte sokakta yaşayan genç, bir cami bahçesinde abisini ölü buldu. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaparken gencin abisine son bakışı yürekleri dağladı.

12 Eylül 2021 Pazar 14:53
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Sokaklarda yaşayan genç, cami bahçesinde abisini ölü olarak buldu

Kepez ilçesine bağlı Kültür mahallesinde bulunan Akın Cami'de saat 10.30 sıralarında yaşanan olayda, Abisi Hasan Özcan ile birlikte sokaklarda yaşayan Şükrü Özcan (24), sabah saatlerinde abisinin kaldığı cami bahçesine geldi.

ABİSİNİN HAREKETSİZ ŞEKİLDE YATTIĞINI GÖRDÜ

Bahçede abisini yatağında hareketsiz şekilde yattığını gören Özcan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarında ardından cami bahçesine gelen sağlık ekipleri, Hasan Özcan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

BAKIŞLARI DUYGULANDIRDI

Polis ekipleri olayla ilgili incelemede bulunurken Şükrü Özcan'ın hayatını kaybeden ağabeyine bakışları görenleri duygulandırdı. Ağabeyinin bir an olsun yanından ayrılmayan Şükrü Özcan, onun üzerini örttü. Madde bağımlısı olduğu belirtilen Hasan Özcan'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Cami avlusunda ölü bulduğu ağabeyine son bakışları yürekleri dağladı

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Antalya
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