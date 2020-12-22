Son 24 saatte 251 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 22 Aralık koronavirüs verileri açıklandı.

Yeni verilere göre, bugün 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi.

Tedbirler ağır hasta sayısında etkisini göstermeye devam ediyor. Dün 5 bin 192 olarak açıklanan toplam ağır hasta sayısı bugün 5 bin 8'e düştü.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca :

Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek.