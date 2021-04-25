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Son 24 saatte 38 bin 553 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 38 bin 553 yeni vaka, 2 bin 801 yeni hasta tespit edildi. 347 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

25 Nisan 2021 Pazar 20:01
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Son 24 saatte 38 bin 553 yeni vaka

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 COVID-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 801 oldu.

Son 24 saatte 51 bin 236 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 884 bin 258'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969, vefat sayısı 38 bin 358, ağır hasta sayısı 3 bin 590 oldu.

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