Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
23 sabıkası ve askıda 5 davası daha var
23 sabıkası ve askıda 5...
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar...

Son 24 saatte salgından 45 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 45 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 537 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 20:56
14 Okunma
Son 24 saatte salgından 45 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 45 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 874'a yükseldi. Toplamda 61 milyon 455 bin 218 test yapıldı.

Bugün yapılan 218 bin 924 testten, 4 bin 537 yeni vaka sayısı, 478 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 440 bin 368 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 913 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 310 bin 769'ya yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 702 olduğu açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaVakaKorona Virüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kavgaya tutuşan genç kızları esnaf ayırdı
Kavgaya tutuşan genç kızları esnaf ayırdı
Fethiye'de tur teknesi battı, 1'i çocuk 3 yaralı
Fethiye'de tur teknesi battı, 1'i çocuk 3 yaralı
Marmaris'teki orman yangınının nedeni belli oldu
Marmaris'teki orman yangınının nedeni belli oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim