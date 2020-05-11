Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, annelerin Anneler Günü'nü tebrik ederek, "Hayatta pek çok şeyin ikamesi olabilir ama annenin ikamesi asla mümkün değildir. Bunun için annelerimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Özellikle de onlar hayattayken gönüllerini hoş tutmalı, dualarını almalı, bizden razı olmalarını sağlamalıyız. Nasıl evlatların yeri daima ebeveynlerinin kalbiyse, anne-babanın yeri de evlatlarının yanıdır." diye konuştu.

Koronavirüs salgınında özellikle Batı ülkelerindeki en büyük dramların yaşlı bakım evlerinde yaşandığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak elbette kimsesiz tüm vatandaşlarımız gibi yaşlılarımıza da sahip çıkıyoruz. Kamuya ait huzurevlerinde hayatlarını sürdüren 27 binin üzerindeki yaşlımıza her türlü ihtimamı gösteriyoruz. Sosyal güvencesi olmayan 805 bini aşkın 65 yaş üzeri vatandaşımıza ayda 672 lira yaşlılık maaşı ödemesi yapıyoruz. En düşük emekli maaşını 1.500 liraya çıkartarak yaşlılarımıza ilave bir destek sağladık. Sağlık hizmetlerinden yaşlılarımızı öncelikle yararlandırıyoruz. Evde bakım hizmetleriyle ihtiyacı olan yaşlılarımızın ihtiyaçlarını evlerinde karşılıyoruz. Salgın hastalık döneminde oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla 5 milyon yaşlı veya kronik hastalığı olan vatandaşımıza evinde hizmet götürdük. Bu vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaçlarından emekli maaşı ödemelerine, maske, kolonya dağıtımına kadar pek çok hizmetleri Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından verildi. Öğretmen, imam, polis, bekçi, jandarma başta olmak üzere kamu görevlileriyle gönüllülerden oluşan 146 bin Vefa Sosyal Destek Grubu mensubu kardeşimizin her birine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Ayrıca AK Parti, MHP, CHP ve diğer partilerden 1.119 belediye de Vefa Sosyal Destek Gruplarına yardımcı olarak bu zor zamanda örnek bir dayanışma sergilediler."

"KAMPANYAMIZDA TOPLANAN BAĞIŞ TUTARI YAKLAŞIK 2 MİLYAR LİRAYI BULMUŞTUR"

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasıyla dayanışma gösterildiğini belirten Erdoğan, "Kampanyamızda toplanan bağış tutarı yaklaşık 2 milyar lirayı bulmuştur. Ramazan ayı sonu itibarıyla bitecek kampanyamıza bağışlarınızın sürmesini bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ederken, her bir canlının ihtiyaçlarının da düşünüldüğünü ve gereken tedbirlerin alındığını vurgulayarak, "Kırsal kesimdeki tarım ve hayvancılık işleriyle bağlantılı faaliyetlere zaten hiç ara vermemiştik. Hayvanlarını otlatmak için yaylalara çıkanların, arıcılıkla iştigal edenlerin, bahçe ve tarlasını ekip biçenlerin, veterinerlerin, mevsimlik tarım işçilerinin faaliyetlerini kolaylaştırdık. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde şehirlerinde yaşayanların da evcil hayvanlarını gezdirebilmelerine ve sokak hayvanlarını besleyebilmelerine imkan sağladık. Sağlık, gıda ve güvenlik başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını 10 Mart öncesi gibi algılamaması gerekiyor. 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık, 300'ünde karantina sona erdi.

Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız. Tamamen eski günlere dönmüyor, salgın şartlarında hayatımızı kolaylaştırmaya çalışıyoruz.

Mücbir sebebe dayalı olarak 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur primi ödemelerinin tutarı 40 milyar lirayı buldu.

Sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz. Salgın döneminde 43 ilacı daha ödeme kapsamına aldık.

Başakşehir Hastanemizin açılışını Japonya Başbakanı Abe ile 21 Mayıs'ta yapıyoruz.

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KARARI

16-19 Mayıs tarihleri arasında 24 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacaktır. Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-17.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.

9 İLE GİRİŞ-ÇIKIŞ KISITLAMASI KALDIRILIYOR

9 ilde daha giriş-çıkış sınırlaması kaldırıldı. Bu iller Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Tekirdağ ve Şanlıurfa'dır.

Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, züccaciye ürünlerinin satıldığı yerler bugün itibarıyla faaliyete başladı. Bu işletmelerimizden maske, fiziki mesafe, temizlik başta olmak üzere belirlenen kurallara riayet ederek halkımıza hizmet vermelerini bekliyoruz.

Noterlerde nöbetçilik uygulamasını kaldırıp normal çalışma düzenine sağlıyoruz. 450 milyon cerrahi maskeyi, çeşitli yöntemlerle çalışanlarımıza ulaştırdık.

BEZ MASKEDE YENİ DÖNEM

Maske satışlarını normalleşme adımları çerçevesinde 1 lira üst sınırda serbest bıraktık. Yıkanabilir bez maske standartları Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız, TSE, TÜBİTAK işbirliği ile belirlendi. Bunlar içinde bir üst fiyat tespit edilerek satışına izin verilecek.

Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırarak 20 Mayıs'a kadar bitireceğiz.

Mayıs ayı işsizlik sigortası ödemelerini de öne çektik. Salgın kapsamında hazırladığımız sosyal destek programının ilk iki fazında biner lira nakit desteği verdik. İşsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik üçüncü faz nakit desteği ödemeler başladı. Bu kapsamda 900 bin kişiyi buldu. Sadece Ramazan ayı yardımları için sosyal yardımlaşma vakıflarımıza yarım milyar lirayı aktardık.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 3 LİRA 27 KURUŞ OLARAK BELİRLENDİ

Hasatla beraber yaş çay alımları başlayacaktır. 2020 yıl yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük kriz dönemleri güçlü liderlik, güçlü yönetim gerekirtirir. Türkiye milletin desteğini almış, ülkemizi hedeflerine ulaştırma hedeflerine sahip bir yönetime sahiptir. Cumhur İttifakı ile yönetimizi daha güçlü, daha geniş tabanlı hale getirdik. 4 yıla yakın sürede Cumhur İttifakı her türlü fitne, iftira, yalan ve tahrik girişimine rağmen Türkiye'nin, Türk milletinin bekasına sahip çıkarak dimdik ayakta kalmıştır.

MHP'li kardeşlerime, sayın Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na destek veren tüm kesimlere teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Rahatsız olan çevrelerin hiçbir oyunu bu kutlu yürüyüşü bozmaya güçleri yetmeyecektir.

Terör örgütlerini, Türkiye düşmanlarıyla maruf güçleri bizzat yuvalarında bozguna uğratmaya devam edeceğiz. Akdeniz, Kıbrıs, Ege'deki haklarımızı korumaya sürdüreceğiz. Meydanı FETÖ, PKK, Ermeni ve Rum lobilerinden şer güçlerinin hiçbirine bırakmayacağız. Yurtdışındaki finans kuruluşlarıyla ekonomimizi çökerteceğini sananları hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.

Ellerini ovuşturarak ülkemizin dizlerinin üzerine çökmesini ve böylece sıranın kendilerine gelmesini bekleyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Demokrasi ve hukuk içinde milletimizden aradığı destekleri bulamayanların darbeden, dış yönetime kadar her türlü faşist yönteme sarılmamaları beyhudedir. 70 yıldır denedikleri şekilde kaos, terör, kriz, darbe, cunta, müdahaleden medet umanlara boşuna beklediklerini bir kez daha göstereceğiz.

Türkiye'nin terörle mücadelenin başarısız olduğunu, ekonomisinin çöktüğünü salgının tırmandığını görmek için adeta yanıp tutuşanlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Bizim hesaplaşma yerimiz sandıktır. Milli iradenin arkasından dolanmaya çalışanlar bir kez daha milletimizden hak ettikleri cevabı alacaklardır.