SON DAKİKA HABERİ: İdlib'de 9 asker şehit

Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur.

Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Tedavileri devam ediyor.

Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur. Tüm tedbirler alınmış, tüm sağlık personelimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır.