SON DAKİKA! Türkiye'de 121 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye Sağlık Bakanlığı bugün 121 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıkladı.Toplamda ölenlerin sayısı 1.890'a yükseldi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı bugün 121 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıkladı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı bugün 121 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıkladı.Toplamda ölenlerin sayısı 1.890'a yükseldi.
şimdide 120 li rakamlara takıldılar.açıklasanıza gerçeği 400-500 desene recepppp
Bre garagoz bre ahmak isiniz gucunuz recep kim gelse basa ayni boksunuz bre dravullolar gerizekali insanlar nasil bir beyin dasirsiniz yau siz vallahi bardonBeğen (0) Beğenmedim! (0)