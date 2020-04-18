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SON DAKİKA! Türkiye'de 121 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye Sağlık Bakanlığı bugün 121 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıkladı.

18 Nisan 2020 Cumartesi 19:54
1277 Okunma
SON DAKİKA! Türkiye'de 121 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye Sağlık Bakanlığı bugün 121 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıkladı.Toplamda ölenlerin sayısı 1.890'a yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüsCoronavirüs
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hobbalaa 2020-04-18 21:36:22

şimdide 120 li rakamlara takıldılar.açıklasanıza gerçeği 400-500 desene recepppp

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Misafir Avatar
Kibris 2020-04-18 22:10:17 @hobbalaa

Bre garagoz bre ahmak isiniz gucunuz recep kim gelse basa ayni boksunuz bre dravullolar gerizekali insanlar nasil bir beyin dasirsiniz yau siz vallahi bardon

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