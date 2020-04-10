SON DAKİKA! Türkiye'de 98 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye'de Koronavirüs salgınında 98 kişi daha hayatını kaybetti.

Toplamda koronavirüsten ölenlerin sayısı 1.006'ya yükseldi.

Bugün yapılan test sayısı 30.864 olurken toplamda yapılan test sayısı 307.210 olarak açıklandı.