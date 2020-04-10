Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

SON DAKİKA! Türkiye'de 98 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye'de Koronavirüs salgınında 98 kişi daha hayatını kaybetti. Toplamda koronavirüsten ölenlerin sayısı 1006'ya yükseldi.

10 Nisan 2020 Cuma 19:34
1234 Okunma
SON DAKİKA! Türkiye'de 98 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye'de Koronavirüs salgınında 98 kişi daha hayatını kaybetti.

Toplamda koronavirüsten ölenlerin sayısı 1.006'ya yükseldi.

Bugün yapılan test sayısı 30.864 olurken toplamda yapılan test sayısı 307.210 olarak açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Türkiye'de 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Maden işçisinin coronadan ölmeden önce son sözleri
Maden işçisinin coronadan ölmeden önce son sözleri
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 10 Nisan 2020
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 10 Nisan 2020
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim