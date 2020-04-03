SON DAKİKA! Türkiye'de can kaybı 425'e yükseldi

Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre bugün 2 bin 786 yeni coronavirüsü vakası tespit edildiği ve corona virüsü nedeniyle 69 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, korona virüsten can kaybının 425’e yükseldiğini açıkladı.

Bugün 16 bin 160 kişiye test yapıldığını açıklayan Bakan Koca, 2 bin 786 yeni pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı. Toplam vaka sayısının 20 bin 921’e yükseldiğini belirten Fahrettin Koca, yoğun bakımdaki hasta sayısının bin 251, entübe durumdaki hasta sayısının 867 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Virüs kişiden kişile umulmadık hızla yayılıyor. Taşıyıcıdan virüs kapan genç muhasebeci, hastanede 57 yaşındaki bir görevliye bulaştırdı. Genç muhasebeci ve görevli hayatını kaybetti. Virüs taşıyan virüsü bir iş arkadaşına bulaştırdı. Virüs taşıyan bu olayda virüsün ilk taşıyıcı kendisi gibi yayılıma kaynaklık edecek kişiye bulaştırdı. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı ve her gün yeni tanılar konduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. Dün itibarıyla 2 bin 46 kişide virüs tespit edilmişti.

18 bin 135 hastanın her birini virüs taşıyan yerine koyun. Bu kişilerin temas çevrelerin gözlem altına alındığını bir an için unutun. Yayılımın ne kadar kolay, hızlı olduğunu hatırlayın. Ortada bir gerçek var fakat bu umut kırıcı bir gerçek değil. Virüsün yayılım zincirini kıracak tedbir belli, temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz”