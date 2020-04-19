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SON DAKİKA! Türkiye'de koronavirüste can kaybı 2017'ye yükseldi

Türkiye'de Koronavirüsten bugün hayatını kaybeden 127 kişiyle birlikte toplam can kaybı 2017'ye yükseldi.

19 Nisan 2020 Pazar 19:19
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SON DAKİKA! Türkiye'de koronavirüste can kaybı 2017'ye yükseldi

TC Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 35 bin 344 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 3 bin 977 oldu. Bugün hayatını kaybeden 127 kişiyle birlikte toplam can kaybı 2017'ye yükseldi.  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKoronavirüsCoronavirüs
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tühh tutmadı 2020-04-19 19:42:18

123 demiştim 127 cıktı..zaten 10 rakamdır napsan tutar dedim..120-129 arası

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