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Songül Değirmenci'nin katili cezaevinde çarşafla asılı halde bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde gönül ilişkisi yaşadığı Songül Değirmenci'yi (44) boğarak öldüren katil zanlısı cezaevindeki koğuşta çarşafla asılı halde bulundu.

22 Kasım 2021 Pazartesi 10:02
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Songül Değirmenci'nin katili cezaevinde çarşafla asılı halde bulundu
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İsmet Paşa Mahallesi Kömürcü Sokak’ta 4 gün önce yaşanan olayda çalıştığı iş yerinin ulaşamayarak polise bildirmesi üzerine evine giden polis ve itfaiye ekipleri Songül Değirmenci'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çevrede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen ekipler gece saat 01.00 sıralarında çalıştığı eğlence mekanından çıktıktan sonra eve gelen Songül Değirmenci'nin peşinden içeri giren bir şahsı tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda 01.20’de evden çıkan şüpheli şahsın kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli Nami Işık’ı (57) çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Şahıs, kadını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. 2 ay önce 20 yıllık eşinden boşanan 3 çocuk babası katil zanlısı, bir süre önce eğlence mekanında tanıştığı Songül Değirmenci ile gönül ilişkisi yaşadığı öğrenildi.

Katil zanlısı Nami Işık, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi’ne sevk edildi. Burada Cumhuriyet savcısına suçunu itiraf eden katil zanlısı, tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Songül Değirmenci'nin cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi.

KENDİNİ ASTI

Olayda yeni gelişme yaşandı. 4 gün önce Songül Değirmenci'yi evinde boğarak öldüren katil zanlısı Nami Işık, kaldığı Bafra Cezaevi'ndeki koğuşta bu sabaha karşı çarşafla asılı halde bulundu. Nami Işık’ın cesedi cezaevinden alınarak Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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