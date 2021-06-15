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'Sonuna kadar arkandayız dünya lideri'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından İsmail Cesur, Financial Times gazetesine kullandığı bir fotoğrafla ilgili olarak "Onca NATO fotoğrafı içinden bütün gün üzerinden algı yapılmaya çalışılan bu fotoğrafı kullanması bile, Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesinin ne boyutta ve hangi arenalarda olduğunu gösteriyor" dedi.

15 Haziran 2021 Salı 09:21
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'Sonuna kadar arkandayız dünya lideri'

Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile göreve gelmesinin ardından ilk yüz yüze görüşmesini dün Brüksel'deki NATO zirvesi kapsamında gerçekleştirdi. Zirvenin ardından Birleşik Krallık merkezli Financial Times, Erdoğan ve Biden’ın bir fotoğrafını manşetinde kullandı.

Erdoğan'ın danışmanlarından İsmail Cesur, söz konusu fotoğraf üzerinden Financial Times'a yönelik olarak, "Tek başına Financial Times’ın onca NATO fotoğrafı içinden bütün gün üzerinden algı yapılmaya çalışılan bu fotoğrafı kullanması bile, Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesinin ne boyutta ve hangi arenalarda olduğunu gösteriyor. Sonuna kadar arkandayız dünya lideri" diye yazdı.

Son Güncelleme: 15.06.2021 09:24
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanFinancial Times
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