Künye
Kıbrıs 18
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İnsan kaçakçılığı!
İnsan kaçakçılığı!
Hem kalpazanlık hem de uyuşturucudan tutuklandılar
Hem kalpazanlık hem de uyuşturucudan...
Sahtekarlıkla para temini
Sahtekarlıkla para temini
İkisi de cezaevine gönderildi
İkisi de cezaevine gönderildi
Artemis Papasavvas cezaevine gönderildi
Artemis Papasavvas cezaevine gönderildi
banner107

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde marketleri dolaşarak fahiş fiyatlara tepki gösteren zabıta memuru sosyal medyayı salladı! Dolar ve Euro'daki sert düşüş sonrası milyonların gözü market fiyatlarına çevrildi. Henüz market fiyatlarında herhangi bir indirim söz konusu değil. Bazı ürünlere yeniden zam geldi. Ankara'da teftişe çıkan zabıta memuru marketleri uyararak 'Ya bu fiyatlar düşecek ya da burada ekmek yiyemeyeceksiniz' diyerek tepkisini ortaya koydu.

27 Aralık 2021 Pazartesi 09:24
2001 Okunma
Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!
banner108

Market fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Ankara'dan gelen son dakika haberine göre bir zabıta memuru market market dolaşarak artan fahiş fiyatlara ceza kestirdi. 'Armutu çiftçiden bir TL'ye alıp 8 TL'ye satıyorsunuz' diyen zabıta memurunun söyledikleri sosyal medyada gündem oluşturdu.

SOSYAL MEDYA O ZABITAYI KONUŞUYOR! 'YA BU FİYATLAR DÜŞECEK YA DA...'

'Son üç günde market fiyatlarında artış var. Merkeze, yöneticilerinize söyleyin bu iş böyle gitmeyecek. Ya bu fiyatlar düşecek ya da burada ekmek yiyemeyeceksiniz! Ben kendilerine yazı da yazacağım, fahiş fiyatlardan işlem yapacağız.

Bu zor zamanlarda kış gününde vatandaşın yanında olmazsanız bizi karşınızda bulursunuz. Bu armut çiftçide bir TL, siz dört TL'ye alıyorsunuz burada 8 TL'ye satıyorsunuz. Bu hak mı adalet mi? Bu düzen talan düzeni biz bu düzene müsaade

DOLAR 18 TL'DEN 10 TL'YE DÜŞTÜ MARKET FİYATLARI DÜŞMEDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi paketi açıklamasından sonra Dolar, 18 TL seviyelerinden giderek 10 TL'ye düştü. Bu düşüşün ardından sıfır otomobiller ve ikinci el otomobillerde indirim gelirken market fiyatlarında yansıma görülmedi. Vatandaşlar market gıda fiyatlarında da indirim beklerken belediye ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Süleyman Soylu'dan flaş açıklama!
Bakan Süleyman Soylu'dan flaş açıklama!
Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı!
Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı!
3 çocuk babası Gökhan Tezlik 5 hastaya umut oldu
3 çocuk babası Gökhan Tezlik 5 hastaya umut oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim