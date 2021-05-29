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Sosyal medyadan tanıştı: Hem dövüldü hem gasp edildi

İstabul'un Sarıyer ilçesinde, A.Y. isimli şahıs sosyal medyadan tanıştığı kişiyle buluşmak için geldiği sokakta aracına binen silahlı 3 kişi tarafından hem dövüldü, hem de 12 bin 750 lirası gasp edildi. Araçta bulunan parmak izlerinden tespit edilerek, yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 20:13
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Sosyal medyadan tanıştı: Hem dövüldü hem gasp edildi

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sosyal medyadan tanıştığı kişiyle buluşmak için gittiği yerde A.Y.'yi döven ve 12 bin 750 lirasını gasp eden 3 kişi tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Çamlıtepe Mahallesi Birlik Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre A.Y., sosyal medyadan tanıştığı Hüseyin rumuzlu kişi ile buluşmak için Birlik Sokak’a geldi.

Ancak A.Y.'nin otomobiline, aniden silahlı 3 kişi bindi. A.Y.’yi darp eden şüpheliler, başına silah dayayarak, hesabındaki 12 bin lirayı cep telefonu uygulamasından kendilerine ait hesaba göndertti.

Hesapta kalan 750 lirayı da ATM’den çektirerek, aldı. 3 zanlı, İstinye Dereiçi Sokak’ta otomobilden inerek kaçtı. Darp edilen A.Y. ise, İstinye Devlet Hastanesi’ne gitti. Zanlılar kaydettikleri görüntülerle de A. Y.’ye şantaj yaparak, para istemeye başladı. A.Y. polise şikayetçi oldu.

Parmak izleri ele verdi

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araçta yaptıkları parmak izi çalışmasından şüphelilerin Umut A., Cengiz K. ve Orhan İ. olduklarını belirledi. 3 zanlı evlerinde yakalandı. Evlerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Cezaevine gönderildiler

Çeşitli suçlardan toplam 32 suç kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sosyal Medya
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