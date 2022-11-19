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Sosyal medyayı ayağa kaldıran sözler!

Seramik sanatçısı ve ressam Günseli Kato, konuk olduğu canlı yayında dikkat çeken sözler söyledi. Kato, "Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir" ifadelerini kullandı.

19 Kasım 2022 Cumartesi 18:10
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Sosyal medyayı ayağa kaldıran sözler!



Oyuncu Ceyda Düvenci'nin NTV ekranlarında sunmaya başladığı "Bambaşka Sohbetler" programının bu haftaki konuğu seramik sanatçısı ve ressam Günseli Kato oldu. Kato programda tartışmalara neden olacak ifadeler kullandı.

"DOĞURMAYAN KADIN EKSİKTİR"

Kato annelik hakkında, "Çocuk doğurmak kadar güzel bir şey yok bir kadın için. Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir. Doğurduğunuz andan itibaren mertebe kat ediyorsunuz, insan olarak bir canlıya can vermek ve onu büyütmek... İyi ki doğurdum" dedi.

Günseli Kato, sosyal medyada kısa sürede gündeme otururken, kadın-erkek pek çok kişi ünlü ressama tepki gösterdi.

1 KIZI VAR

Günseli Kato ve eski eşi Takuo Kato'nun Aycan Kato adında bir kızı var.

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