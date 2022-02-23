"Söylemez Kardeşler"in ifadeleri sızdı

Türkiye basını, sevilen iş insanı Halil Falyalı suikastine ilişkin olarak İstanbul'da tutuklu bulunan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez kardeşlerin ifadelerini yayımladı.

Sabah'ın haberine göre, Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorguda Mustafa Söylemez konuşmadı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Mustafa Söylemez'in, "Emniyette ve savcılıkta susma hakkımı kullandım. 12 gündür gözaltındayım. İfade verecek kadar kendimi iyi hissetmiyorum. Daha sonra detaylı bir şekilde ifademi vereceğim" dediği bildirildi.

Mehmet Faysal Söylemez'in ise "Benim olayla uzaktan yakından bir ilgim yok." dediği kaydedildi.