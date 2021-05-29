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Soylu: 10 erkek pankart taşırsa kadına şiddet tersine döner

Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu’nda konuşan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Soylu, “Ne zaman 10 erkek eline alır bir pankart, gider de ‘Biz Emine Bulut cinayetini şiddetle reddediyoruz’ derse mesele tersine döner” dedi.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:48
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Soylu: 10 erkek pankart taşırsa kadına şiddet tersine döner

Hürriyet'ten Umut Erdem ve Rıza Özel'in haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu’na yapılan çalışmalarla ilgili kapsamlı bilgi verdi.

Kadınların kamuda yükselmesinde dezavantajlı olduğunu kabul ettiğini belirten Soylu, “Yani erkek üç tane hata yapıyor, göze görünmüyor, kadın hata yapınca ‘Bakın, gördünüz mü?’ deniyor” dedi.

Soylu’nun sözleri Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

- “PKK faili meçhul cinayet yapıyor. PKK/KCK tarafından 1984’ten bu yana toplam 4 bin 495 sivil vatandaşımız katledildi. Katledilen vatandaşlarımızın 758’i kadın.

- Gülistan Doku’yu bulabilmek için yürüttüğümüz çalışmanın, dünyada örneği bulunmuyor. En alt seviyeye kadar suyu indirdik. Bütün dalgıçlarımızı seferber ettik. Baraj kapağına da gidildi. Bulunamadı.

- Toplam 1909’dur mülki idare amiri sayımız. Kadın sayısı 1909’un içinde 86’dır. Bu iyi bir rakam değil. Jandarma Genel Komutanlığı’nda 1953 kadın var. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde müdür, amir 23 bin 905, kadın amir sayısı 2 bin 233. Özel Harekât’a kadın polis 400 kişi seçtik. Emniyetin toplam rakamı 311 bin 153; kadın polis sayısı 23 bin 642, yüzde 7.6.

 - KADES uygulamasını indiren vatandaş sayısı, 20 milyon 475 bin 178. İhbar sayısı 138 bin 978’dir. Halen 43 ilde 197 vakanın elektronik kelepçe takibi devam ediyor.

- Tüm kadın cinayetleri 2006’da 468, şimdi 385.

- Emine Bulut cinayetinde bir fotoğraf gördüm. 10 kadın ellerine almışlar bir pankart, gitmişler. Ne zaman 10 erkek eline alır bir pankart, gider de ‘Biz Emine Bulut cinayetini şiddetle reddediyoruz’ derse mesele tersine dönmeye başlamıştır.”

Anahtar Kelimeler:
Kadına Yönelik ŞiddetSüleyman Soylu
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