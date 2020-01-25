Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Yapay zeka sömürge koloniler yaratacak
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Çalışmaktan tükenenlere 6 öneri
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final...
Tinder'a panik butonu dahil yeni güvenlik düzenlemeleri geliyor
Tinder'a panik butonu dahil yeni...

Soylu: 22 kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor

25 Ocak 2020 Cumartesi 17:01
Soylu: 22 kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu, Koca ve Kurum dün Elazığ'da gerçekleşen 6.8'lik depremle ilgili açıklamalar yaptı. 

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde: 

- Akşamdan itibaren hem kamuoyunu doğru bilgilendirmek hem bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek için yaptığımız açıklamalarla bilgi vermeye çalışıyoruz. 

- An itibarıyla Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, Elazığda da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı. Yaralı sayısı 1031. 

- Tüm jandarma birimlerimiz köylere ulaştılar, köylerden bilgiler intikal ettiler.

- 8.55'den sonra 398 artçı deprem oldu. Bunların 13'ü 4'ün üzerinde. 

- Toplam 39 kişiyi göçük altından çıkardık. 

- Şu anda elimizdeki veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşayabileceğimiz hastamız yok. 

- 22 kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor.

-  Hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındı. 

Koca: Durumu kritik hasta yok

Soylu'nun ardından bölgedeki son durum hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Koca ise durumu kritik olan hastanın bulunduğunu söyledi. 

Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

- 1031 müracaat içinde 382 vatandaşımız yaralıydı. Takibi hala yapılan 128 hastamız var. 34 vatandaşımızın da yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Durumu kritik olan hastamız yok. 

- 4 tane sahra hastanesi ihtiyaç durumunda kurulacak. 

- En son kurtarılan iki vatandaşımızın da genel durumlarının iyi olduğunu öğrendik. 

Kurum: 5 binamız yıkık 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise toplan 5 binanın yıkıldığını duyurdu ve şunları söyledi: 

- İlk hasar tespit çalışmalarında 5 binamızın yıkık olduğu, ağır hasarlı ve hafif hasarlı birçok yapımız olduğu tespit edildi. 

- Yıkık binaların kerpiç yapılardan olduğu görüldü. 

- Hasarlı binalara girilmemesi noktasında vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. 

- Depremzedelere nakdi yardımlar bugün başlayacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir köy tamamen yıkıldı
Bir köy tamamen yıkıldı
Elazığ'da 6,8'lik deprem (Bölgeden ilk fotoğraflar)
Elazığ'da 6,8'lik deprem (Bölgeden ilk fotoğraflar)
Naci Görür, Elazığ depremini 4 ay önceden bildi!
Naci Görür, Elazığ depremini 4 ay önceden bildi!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim