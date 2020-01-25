Soylu: 22 kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu, Koca ve Kurum dün Elazığ'da gerçekleşen 6.8'lik depremle ilgili açıklamalar yaptı.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

- Akşamdan itibaren hem kamuoyunu doğru bilgilendirmek hem bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek için yaptığımız açıklamalarla bilgi vermeye çalışıyoruz.

- An itibarıyla Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, Elazığda da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı. Yaralı sayısı 1031.

- Tüm jandarma birimlerimiz köylere ulaştılar, köylerden bilgiler intikal ettiler.

- 8.55'den sonra 398 artçı deprem oldu. Bunların 13'ü 4'ün üzerinde.

- Toplam 39 kişiyi göçük altından çıkardık.

- Şu anda elimizdeki veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşayabileceğimiz hastamız yok.

- 22 kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor.

- Hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındı.

Koca: Durumu kritik hasta yok

Soylu'nun ardından bölgedeki son durum hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Koca ise durumu kritik olan hastanın bulunduğunu söyledi.

Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- 1031 müracaat içinde 382 vatandaşımız yaralıydı. Takibi hala yapılan 128 hastamız var. 34 vatandaşımızın da yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Durumu kritik olan hastamız yok.

- 4 tane sahra hastanesi ihtiyaç durumunda kurulacak.

- En son kurtarılan iki vatandaşımızın da genel durumlarının iyi olduğunu öğrendik.

Kurum: 5 binamız yıkık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise toplan 5 binanın yıkıldığını duyurdu ve şunları söyledi:

- İlk hasar tespit çalışmalarında 5 binamızın yıkık olduğu, ağır hasarlı ve hafif hasarlı birçok yapımız olduğu tespit edildi.

- Yıkık binaların kerpiç yapılardan olduğu görüldü.

- Hasarlı binalara girilmemesi noktasında vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum.

- Depremzedelere nakdi yardımlar bugün başlayacak.