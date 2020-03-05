Soylu: Bin özel harekat polisini Meriç sınırına getiriyoruz

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulundu. Edirne'den Yunanistan'a 139 bin 70 göçmenin geçtiğini açıklayan Soylu, ''Yunan makamları yalan üzerine yalan konuşmaktadırlar. 4 bin 900 göçmeni Türkiye'ye yeniden itmeye çalıştılar. Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla'' dedi.