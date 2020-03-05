Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mars’tan en yüksek çözünürlüklü panorama geldi
1,8 milyar piksellik Mars manzarası
Instagram’daki özellik LinkedIn’e geliyor
Instagram’daki özellik LinkedIn’e geliyor
Kalbiniz için en az 6 saat uyuyun
Kalbiniz için en az 6...
C vitamini corona virüsü tedavi edebilir mi?
C vitamini corona virüsü tedavi...
En hızlı kuantum bilgisayar için geri sayım
En hızlı kuantum bilgisayar için...

Soylu: Bin özel harekat polisini Meriç sınırına getiriyoruz

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulundu.

05 Mart 2020 Perşembe 12:11
134 Okunma
Soylu: Bin özel harekat polisini Meriç sınırına getiriyoruz

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulundu. Edirne'den Yunanistan'a 139 bin 70 göçmenin geçtiğini açıklayan Soylu, ''Yunan makamları yalan üzerine yalan konuşmaktadırlar. 4 bin 900 göçmeni Türkiye'ye yeniden itmeye çalıştılar. Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla'' dedi.

Anahtar Kelimeler:
GöçmenlerYunanistanTürkiyeSüleyman Soylu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdlib'de bir asker şehit
İdlib'de bir asker şehit
Singapur uçağındaki koronavirüs hastası Fransız vatandaşı
Singapur uçağındaki koronavirüs hastası Fransız vatandaşı
Sınırın ayırdığı mülteci baba-kız buluştu
Sınırın ayırdığı mülteci baba-kız buluştu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim