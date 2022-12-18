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Soylu'dan İmamoğlu açıklaması: YSK'yı eleştirebilir ama hakaret edemez

T.C. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İmamoğlu YSK'yı eleştirebilir ama hakaret edemez" dedi.

18 Aralık 2022 Pazar 22:16
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Soylu'dan İmamoğlu açıklaması: YSK'yı eleştirebilir ama hakaret edemez



Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"İmamoğlu, YSK'yı eleştirebilir ama hakaret edemez. Pozitif hukuk açısından karar doğru. 'Karar siyaseten yanlış' demek, hukuk devletinde olmaz. İstinaf ve yargıtay onadığı anda görevden alırım.

Davayla ilgili şunu söylemeliyim, İmamoğlu seçildikten sonra Avrupa'ya Türkiye'yi şikayete gitti. Ben de Türkiye'nin Avrupa'da şikayet edilmesinin doğru olmadığını söyledim. Ben şunu diyorum hangi siyasi parti olursa olsun dünyaya gittiği zaman Türkiye'yi şikayet etmemeli. Bu meseleleri kendi içimizde halletmeliyiz. Türkiye'yi Avrupa'da demokrasi ile hukuk ile şikayet ederek suçlayıcı bir dil kullanılıyor. Ben de konuşmamın birinde, 'Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden ahmak' dedim.

Bunun ardından bana kendisi daha sonra cevap veriyor. Benim sözüm kafasında kalmış olmalı ki daha sonra, 'Asıl seçimi iptal edenler ahmaktır.' dedi. Ben İçişleri Bakanı'yım seçimi ben iptal etmedim ki. 91 seçimlerinden seçim kurulu üyesiydim. Seçim kurullarının işleyişini bilirim. Bir hukukçu değilim ama onlar kadar bilirim çünkü siyasetçiyim. Seçim iptal etme şikayetle Yüksek Seçim kurulu tarafından yapılır.

Seçim kurulu bu kararı vermiş ve siz onlara ahmak diyorsunuz. Siz yargının önemli kurumlarını eleştirebilirsiniz ama hakaret edemezsiniz. Genel itibarı ile dava açıldı, bir kamu davası. Davanın ardından onlar 'Bu sözü biz Süleyman Soylu'ya hitaben söyledik.' denildi.

Eğer ben söylediysem, 13 Mayıs 2022'de bana hakaret davası açılıyor. Neden yargılamanın gidişatını değiştirmek için. Ben o davanın tarafı değilim, şikayetçisi bile değilim. İptal için bir müracaatçı bile değildim."

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