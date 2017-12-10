Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: "Açık açık söylüyorum, sen bittin"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Seni asmayacağım, rezil edeceğim' sözlerine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu, senin aklın gibi ipin de çürüktür. Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum, sen bittin" diye konuştu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde AK Parti 2'nci Olağan Kongresi'ne katılan Soylu, konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarına yönelik olarak yurt dışında hesap iddiasında bulunduğu belgelere tepki gösteren Soylu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin siyasi istikrarına nerede bir saldırı ve ihanet varsa biz bu siyaset bezirgânının savunmasını görüyoruz. Vekilleri terörün cenazesindeyken, kendisi terörle iltisaklı olduğu için hapse attığımız kişileri hapiste ziyaret eder. Girdiği her seçimde milletten tokat yiyen bu zat belli ki akıllanmamış. Bu siyasi düzenbaz dün ak dediğine ertesi gün kara diyen zat. 2 haftadır eline tutuşturulmuş paçavralarla şov yapmaktadır. 'Açıklayacağım, büyük kıyamet kopacak, rezil olacaklar' dedi. Kendisi rezil oldu. Bütün Türkiye gördü ki bu siyasi sahtekâr, yalanlarının ve iftiralarının üzerinden Türkiye'de başka bir oyuna soyunmuş. Şimdi konu mahkemeye intikal etti. Sonra hızını alamadı kurumları, hepimizi de asmakla tehdit etti. Dün de şahsıma bir laf etmiş. Demiş ki, 'Seni asmayacağım da rezil edeceğim.' Kılıçdaroğlu, senin aklın gibi ipin de çürüktür. Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum, sen bittin."

'GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM KILIÇDAROĞLU'

Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sürdüren Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Daha bitmedi gözlerinden öpüyorum Kılıçdaroğlu. 'Gözlerinden öperim' demekle bırakmıyorum, daha yeni başladık yanına bir doktor al Kılıçdaroğlu. Beraber iş çevirdiğin özel kalem müdürün iyi bilir doktorların hangi rezidanslarda ve dairelerde olduğunu. Sen buradan ne demek istediğimi anlıyorsun, gözlerinden öpüyorum, Kılıçdaroğlu gözlerinden. Sen daha kimi tehdit ettiğinin farkında bile değilsin. Hepimizin alnı açıktır. Sana bir şey söyleyeyim mi? Turpun büyüğü heybede Kılıçdaroğlu. Sen o meşhur çarklarını yine yaparsın tabi ki önümüzdeki günlerde. Bu işin peşini bırakacağımızı düşünüyorsan yanılıyorsun. Bugün 12'nci gün, tek tek sayıyorum. Şerefliysen ispat et, iftira atma. O iddiaları ispat etmesen buradan söylüyorum, şerefsizsin ve siyasi sahtekârsın."