Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
107921
ALTIN
154.062
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1370
EURO
4.5054
Obez çift birlikte 200 kilo verdi
Obez çift birlikte 200 kilo...
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Ses kısıklığının nedeni reflü olabilir
Ses kısıklığının nedeni reflü olabilir
Kötümserliğin faydaları nelerdir?
Biraz kötümserlik iyidir!
Hamilelerin uzak durması gereken güzellik ürünleri
Anne adayları bu ürünlerden uzak...

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: "Açık açık söylüyorum, sen bittin"

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde AK Parti 2'nci Olağan Kongresi'ne katılan Soylu, konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

10 Aralık 2017 Pazar 16:51
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: "Açık açık söylüyorum, sen bittin"
banner10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Seni asmayacağım, rezil edeceğim' sözlerine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu, senin aklın gibi ipin de çürüktür. Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum, sen bittin" diye konuştu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde AK Parti 2'nci Olağan Kongresi'ne katılan Soylu, konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarına yönelik olarak yurt dışında hesap iddiasında bulunduğu belgelere tepki gösteren Soylu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin siyasi istikrarına nerede bir saldırı ve ihanet varsa biz bu siyaset bezirgânının savunmasını görüyoruz. Vekilleri terörün cenazesindeyken, kendisi terörle iltisaklı olduğu için hapse attığımız kişileri hapiste ziyaret eder. Girdiği her seçimde milletten tokat yiyen bu zat belli ki akıllanmamış. Bu siyasi düzenbaz dün ak dediğine ertesi gün kara diyen zat. 2 haftadır eline tutuşturulmuş paçavralarla şov yapmaktadır. 'Açıklayacağım, büyük kıyamet kopacak, rezil olacaklar' dedi. Kendisi rezil oldu. Bütün Türkiye gördü ki bu siyasi sahtekâr, yalanlarının ve iftiralarının üzerinden Türkiye'de başka bir oyuna soyunmuş. Şimdi konu mahkemeye intikal etti. Sonra hızını alamadı kurumları, hepimizi de asmakla tehdit etti. Dün de şahsıma bir laf etmiş. Demiş ki, 'Seni asmayacağım da rezil edeceğim.' Kılıçdaroğlu, senin aklın gibi ipin de çürüktür. Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum, sen bittin."

'GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM KILIÇDAROĞLU'

Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sürdüren Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Daha bitmedi gözlerinden öpüyorum Kılıçdaroğlu. 'Gözlerinden öperim' demekle bırakmıyorum, daha yeni başladık yanına bir doktor al Kılıçdaroğlu. Beraber iş çevirdiğin özel kalem müdürün iyi bilir doktorların hangi rezidanslarda ve dairelerde olduğunu. Sen buradan ne demek istediğimi anlıyorsun, gözlerinden öpüyorum, Kılıçdaroğlu gözlerinden. Sen daha kimi tehdit ettiğinin farkında bile değilsin. Hepimizin alnı açıktır. Sana bir şey söyleyeyim mi? Turpun büyüğü heybede Kılıçdaroğlu. Sen o meşhur çarklarını yine yaparsın tabi ki önümüzdeki günlerde. Bu işin peşini bırakacağımızı düşünüyorsan yanılıyorsun. Bugün 12'nci gün, tek tek sayıyorum. Şerefliysen ispat et, iftira atma. O iddiaları ispat etmesen buradan söylüyorum, şerefsizsin ve siyasi sahtekârsın."

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni yapıldı
Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni yapıldı
Erdoğan'dan Trump'a Kudüs tepkisi: Emlak mı alıp satıyorsun
Erdoğan'dan Trump'a Kudüs tepkisi: Emlak mı alıp satıyorsun
Erdoğan: "Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği kabul edilmeli"
Erdoğan: "Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği kabul edilmeli"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim