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Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: "İspat etmezsen boğazına ne takacağız göreceksin"

"Bu iddiasını ispat edecek, etmezse şerefsizdir, alçaktır"

06 Aralık 2017 Çarşamba 16:53
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: "İspat etmezsen boğazına ne takacağız göreceksin"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, ''Man Adası'ndaki paraları ispat edemezsen boğazına ne takacağız göreceksin"' dedi.

Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık sonrası Reza Zarrab'ı arkasına Türk Bayrağı koyarak canlı yayına çıkaran A Haber'i eleştirmişti. Kılıçdaroğlu, "Şeref madalyası takmalıydık" diyen A Haber'e, "Ben senin boynuna ne takacağımı çok iyi biliyorum" dedi. 

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Reza Zarrab'la ilgili konuştu. Zarrab'ın casus olduğuna dair dosyayı MİT'in 18 Nisan 2013'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarının Man Adası'nda şirket kurduğu ve para transferi gerçekleştirdiklerine dair iddialarını da yineledi.

Kılıçdaroğlu'na yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. A Haber'e konuşan Süleyman Soylu çok sert açıklamalarda bulundu. Soylu şöyle konuştu: 'Man Adası'nda Cumhurbaşkanının yakınlarının paralarının olmadığı ispatlarsa biz onun boğazına ne takacağız görecekleri. CHP'lilere sesleniyorum başınızda bir düzenbaz var. Bu iddiasını ispat edecek, etmezse şerefsizdir, alçaktır. Bu adam sahtekardır.'

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