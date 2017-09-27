Soylu: 'Mış gibi' ortaya koyulan değerleri sahiplendik

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyayı yönettiğini zannedenler, bizi bir fanusun içine koymaya çalışıyorlar ama başaramıyorlar. Onların 'mış gibi' yani samimi olmayarak ortaya koyduğu birtakım değerler var ve biz bu değerleri sahiplendik, kendi anlayış çizgimizle beraber bunları yükseltiyoruz. Bunlar demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve refah toplumudur." dedi.

Soylu, dün akşam Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kabulde konuşan Soylu, ortak sınır bulunmamasına rağmen Ukrayna'nın komşu ülke olarak görüldüğünü söyledi.

Ukrayna'nın, bölgenin istikrarı açısından stratejik önemine dikkati çeken Soylu, görüşmede Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili mücadele başta olmak üzere jandarma ve polis konusundaki iş birliğinin güçlendirilmesi ile terörizm alanındaki iş birliğinin ele alınacağını belirtti.

Soylu, ikili iş birliği alanındaki gelişmelerin çok daha iyi noktaya ulaşmasının gerek Ukrayna gerek Türkiye açısından önemli adım olarak düşünülmesi gerektiğini dile getirdi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek ay Ukrayna seyahati olacağını bildiren Bakan Soylu, Lutsenko'nun bu seyahat öncesi ziyaretinin oldukça verimli olacağını düşündüğünü belirtti.

"DEMOKRASİ KAVRAMININ İÇİ GİTTİKÇE BOŞALTILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Bölgedeki ülkelerin "çok özel dönemden" geçtiğinin altını çizen Soylu, "Karşı karşıya kaldığımız sorunların büyük bölümü dış kaynaklı sorunlar. Özellikle 20. yüzyılda yaşanılanlardan sonra 21. yüzyılda böyle bir tabloyu esas itibarıyla hiçbirimiz beklemiyorduk. Dünyadaki birtakım güçlerin diş geçirebildikleri ülkelerin iç dinamiklerine dokunma talepleri maalesef ciddi dengesizlikler, haksızlıklar ve zulümler oluşturmaktadır." diye konuştu.

Hukukun üstünlüğünün boşa düştüğünü, demokrasi kavramının içinin gittikçe boşaltılmaya çalışıldığını vurgulayan Soylu, "Garip olan odur ki buna kendilerinin istihsal ettiği ülkeler ev sahipliğini yapmaktadır. Bir de bunların üzerine özellikle vekalet savaşları ve terörizme iştah sağlayan duruşları söz konusu olunca işimiz çok daha zorlaşmaktadır ama bunlarla mücadele ülkelerimizi daha da güçlendirmektedir. Özellikle bugünkü ziyaretinizin en önemli anlamlarından biri de budur." ifadelerini kullandı.

KKTC’YE 16 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE GÜVENLİK SİSTEMİ

Türkiye'nin, çok yakın tarihte 15 Temmuz darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"Birkaç örneklemeyle aslında hedeflerine ulaşamadıklarını ifade edebilirim. Bu tip darbelerle veya karşı karşıya kalan ülkeler içlerine kapanırlar ama tam tersi Türkiye dünyaya ilgisinden ve dünyanın kendisine ilgisinden hiçbir eksiklik duymadı. Bu sene turizmdeki ivmemiz geçen yılın çok üstünde bir noktada gerçekleşiyor. Yine ekonomimiz ilk çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyüdü.

Bugün KKTC İçişleri Bakanı misafirimdi. Oraya yaklaşık 50 milyon TL, 16 milyon dolar civarında bir kent güvenliği yönetim sistemi yatırımı yapılması konusunda protokol imzaladık."

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd'un Türkiye'yi ziyaret ettiğini, kendisinin ise 5 gün önce Senegal'e gittiğini hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:

"KÖTÜLÜĞÜ ARAYA SOKUYORLAR"

"Burada anlatmak istediğim tablo şu, dünyayı yönettiğini zannedenler bizi bir fanusun içine koymaya çalışıyorlar ama başaramıyorlar. Onların 'mış gibi' yani samimi olmayarak ortaya koymuş olduğu birtakım değerler var ve biz bu değerleri sahiplendik, kendi anlayış çizgimizle beraber bunları yükseltiyoruz. Bunlar demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve refah toplumudur. Onun için birbirimizle ilişkimizi daha sıkı tutmalıyız. Boşluğu bıraktığımız andan itibaren biz fitne diye tanımlarız, kötülüğü araya sokuyorlar."

Ukrayna Başsavcısı Lutsenko da, "Tanrı bize farklı komşular verdi hem iyi niyetli hem de çok iyi niyetli sayılmayan komşular. Bugün etrafımda çok iyi niyetli dostlarım var, o yüzden kendimi burada çok rahat hissediyorum. Ülkelerimiz birbirini sadece bölgesel yakınlıktan değil, aynı zamanda başka nedenlerden de yakınlar." dedi.

Görüşmede, Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da yer aldı.