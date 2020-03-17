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Soylu: Yemek belli bir mesafede yeniyor, şimdilik lokantalar açık

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koronavirüs önlemleri dolayısıyla ‘kısmi karantina’ olarak değerlendirilen son yayınladığı genelge hakkında konuştu. Soylu sinema, kahvehane, spor salonu, müzikli lokantaların faaliyetlerinin durdurulduğu genelgenin amacının sosyalizasyon ve mobilizasyonu minimum dereceye indirmek olduğunu söyledi.

17 Mart 2020 Salı 12:50
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Soylu: Yemek belli bir mesafede yeniyor, şimdilik lokantalar açık

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılmaya başlayan, kısa süre içerisinde de 6 binden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) Türkiye'de de görülmesiyle birlikte İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı.

Genelgeye göre, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

İçkili-içkisiz lokantalar ve AVM'ler ise açık. 

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Soylu, "Yemek belli bir mesafede yeniyor. Şimdilik lokantalar açık" dedi. "Panik yapmadan tedbirleri uygulamamız gerekiyor. Hükümetimiz işin başından gelişmeleri dikkatle takip ediyor" diyen Soylu, "Burada önemli olan mobilizasyon ve sosyalizasyonu minimuma indirmek. Sağlık Bakanlığı’mızın liderliğinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluKoronavirüsTürkiyeÇinKovid-19
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