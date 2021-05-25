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Soylu'dan, Bahçeli'ye: Bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz

Süleyman Soylu, "Devlet-i Ebed Müddet" anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz" açıklamasında bulundu.

25 Mayıs 2021 Salı 14:31
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Soylu'dan, Bahçeli'ye: Bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "İçişleri Bakanı yalnız değildir, yaşananlar karşısında sessiz kalmak bu kiralık çevrelere destek vermektir" dedi.

Bunun üzerine açıklamada bulunan Süleyman Soylu, "Devlet-i Ebed Müddet" anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 25.05.2021 17:07
Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluDevlet Bahçeli
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