Sözcü Kalın'dan önemli açıklamalar

Beştepe’deki Koronavirüs Toplantısı’nın ardından TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor
TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;
-İlk orta ve liseler, 16 Mart'tan itibaren 1 hafta, üniversiteler ise 3 hafta tatil edilecek.
- Spor müsabakaları nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.
-TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm programları ertelendi.
-Şu ana kadar tespit edilen tek bir vaka oldu. Sağlık durumu iyi, etrafında karantinaya alınanlarla ilgili bir söz konu değil... İtalya’dan bir tahliye planımız şu anda yok.
Ayrıntılar geliyor...
Çinlilerden nefret ediyorum corona yüzünden değil DOĞU TÜRKİSTANA YAPTIKLARI İŞKENCE YÜZÜNDEN koronavirüs yüzünden 4.000'in üstünde kişi ölmüş ama çinin işkencesi yüzünden hergün yüz binlerce türkistanlı ölüyor ama biz kardeşlerimize değil herşeyi yiyen çine acıyoruz :(
Offf