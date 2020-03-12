Sözcü Kalın'dan önemli açıklamalar

Beştepe’deki Koronavirüs Toplantısı’nın ardından TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor

TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

-İlk orta ve liseler, 16 Mart'tan itibaren 1 hafta, üniversiteler ise 3 hafta tatil edilecek.

- Spor müsabakaları nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

-TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm programları ertelendi.

-Şu ana kadar tespit edilen tek bir vaka oldu. Sağlık durumu iyi, etrafında karantinaya alınanlarla ilgili bir söz konu değil... İtalya’dan bir tahliye planımız şu anda yok.

Ayrıntılar geliyor...