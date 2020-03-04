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Sözcü Kalın'dan önemli açıklamalar

TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

04 Mart 2020 Çarşamba 20:17
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Sözcü Kalın'dan önemli açıklamalar

TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

-Moskova'ya giderken temel çerçevemiz İdlib mutabakatı çerçevesinde acilen bir ateşkesin imzalanmasıdır.

- (AB ile mülteci anlaşması) Bu anlaşmanın temel hükümlerinin uygulanması dahi bu süreci rahatlatacaktır. 2016 yılında beri Türkiye üzerine düşen yükümlülükleri fazlasıyla yerine getirmiştir. Düzensiz göç önlenmiştir ama artık Türkiye’nin kapasitesinin bir sınırı vardır.

-(Suriye ile ilgili) Beklentimiz güzel söz ve temennilerin ötesinde somut bir takvim olan yardım ve işbirliği sürecinin başlatılmasıdır. Bu gerçekleşmezse bu yükü hiçbir ülkenin tek başına kaldırması mümkün değildir.

-(Engin Özkoç'un hakareti) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti ne zaman bir düşmanıyla mücadeleye başlasa CHP zihniyetinin bir şekilde ortaya çıktığını ve bu düşmanla aynı safta yer aldığını görüyoruz.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın
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