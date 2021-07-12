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Sözlü tacizden gözaltına alındı, elindeki döner ayranı bırakmadı

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Çorum'da 52 yaşındaki kadın, kendisine sözlü tacizde bulunduğunu öne sürdüğü 54 yaşındaki İ.A.'yı polise ihbar etti. İ.A. ekip otosuna bindirilirken elindeki döneri yemeye, ayranı içmeye devam etti.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:30
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Sözlü tacizden gözaltına alındı, elindeki döner ayranı bırakmadı

Çorum'da ismi açıklanmayan kadın, yolda yürürken İ.A. isimli kişinin sözlü tacizine uğradı. Aynı yol üzerinden geri dönen kadın, İ.A.’yı dönercide görünce polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, döner yiyen İ.A.’yı karakola götürmek istedi.

İ.A., bu sırada, "Ben bu kişiyi tanımam ve sözlü tacizde bulunmadım" dedi. Şikayet üzerine gözaltına alınan İ.A.’nın ekip otosuna bindirilirken elindeki döneri yemeye ve ayranını içmeye devam ettiği görüldü.

Kadının polislere, "Böyle kişiler yüzünden tacize uğruyoruz, adalete güveniyorum. Bu kişi beni bir günde, 2 kez taciz etti, yazık günah bana kardeşim. Ben 'Tacizciyi bulacağım' diye yemin ettim ve onu yakaladım. Yemin ederim beni sözlü taciz eden bu kişi" dedi.

İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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