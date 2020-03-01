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Sputnik Türkiye yayın müdürü gözaltına alındı

Sputnik Haber Ajansı Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir B., İstanbul'da gözaltına alındı.

01 Mart 2020 Pazar 15:52
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Sputnik Türkiye yayın müdürü gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Haber Ajansı Sputnik çalışanları hakkında, Türk Ceza Kanununun 301 ve 302. maddeleri uyarınca soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Rus Haber Ajansı Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir B., hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığının talimat yazısı üzerine İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahir B.'yi gözaltına alarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Sputnik Haber Ajansı
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