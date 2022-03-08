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Stokçulukta hapis cezası artacak

Türkiye'de ayçiçek yağı tartışmalarının ardından stokçulukta ceza üst sınırının 2 yıldan 3 yıla çıkarılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

08 Mart 2022 Salı 10:54
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Stokçulukta hapis cezası artacak
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Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) stokçuluk ve fiyatı etkileme suçlarının ceza üst sınırının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması konusunda çalışma başlatıldı.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, son günlerdeki fiyatları etkileme ve özellikle ayçiçeği yağındaki stokçuluk tartışmalarının ardından Bakan Bozdağ, bu konuda yasal düzenleme yapılması için çalışma başlattı.

Bu suçlarla ilgili cezaların fazla caydırıcı olmadığına, bu nedenle yeni dönemde fiyatları etkileme ve stokçulukla ilgili maddelerdeki yaptırımları yeniden ele almak gerektiğine işaret eden Bakan Bozdağ, TCK'nin 237 ve 240'ıncı maddelerinde düzenlenen bu suçlara verilecek cezalara ilişkin çalışma yapılması talimatı verdi.

HAPİS CEZASI ARTACAK

Bu kapsamda, "Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü içeren TCK 240'ıncı maddesinde belirtilen ceza miktarı, "1 yıldan 3 yıla kadar hapis" cezasına çıkarılacak.


TCK'nin 237'nci maddesinde düzenlenen "fiyatları etkileme" suçunun da cezası artırılacak. "İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir." hükmünü içeren bu maddedeki cezalar da "1 yıldan 3 yıla kadar hapis" olarak düzenlenecek.

"YAPTIRIMLARI YENİDEN DÜZENLEYECEĞİZ"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün katıldığı bir toplantıda, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yaşanan hadiseler nedeniyle zaman zaman piyasadaki fiyatları etkileme, stokçuluk yaparak daha fazla kazanma saiki ile hareket edenlerin bulunduğuna işaret ederek, bu konudaki cezaların caydırıcı olmadığını dile getirmişti.

Yaptırımları yeniden ele alacaklarını kaydeden Bozdağ, yeni dönemde fiyatları etkileme ve stokçulukla ilgili maddelerdeki yaptırımları ele alıp yeniden düzenleyeceklerini açıklamıştı.

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