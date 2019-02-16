Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de

Hindistan’da ilk an itibariyle büyük ilgi gören ve tüm stokları tükenen Galaxy M20; 6,3 inç Full HD+ çözünürlükte Sonsuz-V Ekran, Ultra-Geniş Açı destekli çift arka kamera ve 5000 mAh pil kapasitesi ile dikkat çekiyor.

Sadece internet üzerinden satın alınabilecek olan Galaxy M20, 15 Şubat itibariyle Samsung Online Mağaza başta olmak üzere bazı online alışveriş platformlarında ön siparişe açıldı. Ön sipariş teslimatlarının 24 Şubat ve sonrasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

6.3 inçlik Full HD+ çözünürlüğe sahip olan Galaxy M20’nin 3GB bellek ve 32GB depolama alanı bulunuyor. Galaxy M20, canlı odak özelliğini destekleyen 13MP’lik arka ana kameranın yanında 120˚ ultra-geniş açılı fotoğraf çekmeyi sağlayan 5MP’lik ikinci arka kamerası ve 5000 mAh’lik pil kapasitesi ile öne çıkıyor. %90 oranında etkileyici bir ekran-kasa oranına sahip olan Galaxy M20, hızlı şarj desteği sayesinde normal şarja göre 3 kat daha hızlı şarj olabiliyor.

Ürünün Türkiye'deki satış fiyatı ise 1.799TL.