Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! 20 yılın zirvesi...

Piyasaların merakla beklediği şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 4,81 yıllık enflasyon yüzde 54,44 olarak gerçekleşti. Böylelikle TÜFE Nisan 2022 sonrası zirveyi gördü.

Şubat'ta yıllık çekirdek enflasyon yüzde 44,05 oldu.

Ocak ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 11,10, yıllık yüzde 48,69, üretici fiyatları aylık yüzde 10,45, yıllık yüzde 93,53 artış göstermişti. Beklenti anketlerinde tüketici fiyat artışı aylık yüzde 3,80, yıllık yüzde 52,95 olarak tahmin edildi.

ÜFE'DE 3 HANELİ RAKAMLAR

Üretici fiyatları ise bir önceki aya göre yüzde 7,22 artarken yıllık bazda yüzde 105,01 oldu. Üretici fiyatlarında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 213,7 ile ham petrol ve doğal gaz sektöründe yaşanırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 202,51 ve kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 198,88 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

En düşük artış yüzde 33,73 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzde 34,41 ile giyim eşyası, yüzde 37,68 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti.

TÜFE'DE AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ GIDADA

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Şubat ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,30 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 0,44 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 1,49 ile konut oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 8,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,00 ile ev eşyası, yüzde 6,39 ile sağlık oldu.

ULAŞTIRMADA FİYATLAR BİR YILDA YÜZDE 76 ARTTI

Yıllık en düşük artış yüzde 11,89 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 22,24 ile eğitim, yüzde 26,87 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 32,86 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 75,75 ile ulaştırma, yüzde 64,83 ile ev eşyası, yüzde 64,47 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.