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Sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Bolu'da yangınlarda kullanılmak üzere su alınan havuza düşen 9 yaşındaki Hatice Sak boğuldu.

20 Mayıs 2022 Cuma 10:15
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Sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesi Karaköy köyünde yaşayan Hatice Sak (9), evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan ve yangınlarda kullanılmak üzere yapılan sulama havuzuna düştü.

Sak'ın havuza düştüğünü gören kız kardeşi durumu ailesine haber verdi.

Olay yerine gelen küçük kızın ailesi havuza girerek Hatice Sak'ı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Sak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

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