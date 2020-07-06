Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
5 kişinin saldırısına uğradı
5 kişinin saldırısına uğradı
Uyuşturucudan tutuklandı
Uyuşturucudan tutuklandı
Kebap şişiyle adam yaraladı
Kebap şişiyle adam yaraladı
Evinde makbuzlar bulundu
Evinde makbuzlar bulundu
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak

Sulama kanalına düşen iki çocuk boğuldu

Türkiye'de Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalına düşen Devran (2) ve amcasının oğlu Ramazan Konanç (3) hayatını kaybetti.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:14
1356 Okunma
Sulama kanalına düşen iki çocuk boğuldu

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldızeli ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Mumcuçiftliği köyünde meydana geldi.

Köyde tarım işçisi olarak çalışan 2 aile, tarladan döndükten sonra çocukları Devran ve Ramazan Konaç'ın yanlarında olmadığını fark etti.

Yaklaşık yarım saat süren aramada çocuklar çadırların yanındaki sulama kanalının içinde bulundu.

Aile bireyleri tarafından sulama kanalında çıkarılan çocuklar sağlık ekiplerince ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki çocuk hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgini soruşturma başlatıldı.

DHA

Son Güncelleme: 06.07.2020 09:16
Anahtar Kelimeler:
SivasSulama KanalıBoğulma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düğünde ilginç görüntüler!
Düğünde ilginç görüntüler!
Ayrıldığı kız arkadaşının evini yaktı
Ayrıldığı kız arkadaşının evini yaktı
Balık tutmaya gittiği derede boğuldu
Balık tutmaya gittiği derede boğuldu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim