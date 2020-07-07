Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Arabanın anahtarını ve telefon çaldı
Arabanın anahtarını ve telefon çaldı
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
“Bu işi namusum ve şerim için yaptım”
“Bu işi namusum ve şerim...
Burnunu kırdı
Burnunu kırdı
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme

Sulamak için indiği bahçesinde ölü bulundu

Türkiye'de Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Ayşe Acun (68) evinin bahçesinde ölü bulundu.

07 Temmuz 2020 Salı 08:24
1406 Okunma
Sulamak için indiği bahçesinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde, Yeşil Mahalle 670 Sokak'taki evin bahçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, sulamak için bahçeye inen Ayşe Acun, burada henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı.

Olaydan bir süre sonra aşağı inen eşi, Acun'u hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayşe Acun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şeker, tansiyon ve parkinson hastası olduğu ileri sürülen Acun'un cansız bedeni, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
ÖLÜMAni ölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: Örgütü çökertiyoruz
Bakan Soylu: Örgütü çökertiyoruz
İntihar notu bırakıp evi terk etti!
İntihar notu bırakıp evi terk etti!
Sakarya'daki patlamayla ilgili 4 tutuklama
Sakarya'daki patlamayla ilgili 4 tutuklama
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim