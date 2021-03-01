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Sular çekildi Bodrum'da tarihi kral yolu ortaya çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden çekilen sular binlerce yıllık kral yolunu yeniden ortaya çıkardı.

01 Mart 2021 Pazartesi 15:00
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Sular çekildi Bodrum'da tarihi kral yolu ortaya çıktı

Gümüşlük koyunda aniden çekilen deniz suyu 3 bin 500 yıllık tarihi Mydos kentine giden kral yolunu ortaya çıkardı.

Sular çekildi Bodrum'da tarihi kral yolu ortaya çıktı - 2

Yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği Mydos kentine giden yolun bu mevsimde ortaya çıkması vatandaşların şaşkınlığına neden oldu.
 

Sular çekildi Bodrum'da tarihi kral yolu ortaya çıktı - 3

"Tavşan adasına yürüyerek gittiler"

150 metre uzunluğunda 2.5 metre genişliğindeki kral yolundan antik Mydos kentinin bulunduğu tavşan adasına vatandaşlar çıplak ayakla yürüme imkanı buldu. Aniden çekilen sular bölge halkını hem şaşırttı hem de tedirgin etti.

 

Sular çekildi Bodrum'da tarihi kral yolu ortaya çıktı - 4

"Gümbet’te 1,5 metre sular çekildi"
Bodrum’un en gözde koylarından biri olan Gümbet koyunda da deniz suyunun çekilmesi dikkatlerden kaçmadı. Bitez ve Ortakent koylarında da suların çekildiği öğrenildi.

Sular çekildi Bodrum'da tarihi kral yolu ortaya çıktı - 5

1,5 metre çekilen sular vatandaşları tedirgin etti. Gelgitlerin yaşandığı ilçede yılın bazı aylarında suların çekilip geri geldiği öğrenildi.

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