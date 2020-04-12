Süleyman Soylu istifa etti

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık görevinden ayrıldığını açıkladı.
Soylu'nun istifa açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik
hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.
Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler,
mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı..
Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda,
böyle görüntülere yol açmamalıydı.
İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı.
Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın...
Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum...
Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık..
Allah milletimizi korusun..."
NTV
Onurlu bir davranış. Hiç başkasını da suçlamadı, TV de polemiğe da girmedi, parmağının arkasına da saklanmadı. Bence istifasına da gerek yoktu, doğru karar vermişti ama nüfusun önemli bir kısmının kütük olduğunu göremedi.
Hatalı olduğunu anlayarak ve sorumluluğu üzerine alarak istifa etmiştir. Onurlu bir açıklama ve onurlu bir ayrılış.
Göstermelik istifa. Soylu sokağa çıkma kararını açıklarken Cumhurbaşkanından aldığım emere istinaden bu kararı açıklıyorum denişti. Bu yanlış karar ters tepince Yüce (!) Reyis zarar görnesin diye aranmış soylu atayanın günah keçisi oluyor. Ana ben eminim Reyis bu istifayı kabul etmiyecek. Böylece Reyis zarar görmeden her şey devam.
Soylu Reyisten habersiz Sokağa çıkma yasağı kararı alamaz ve açıklayamaz.
Ha ona rağmen bu hatayı yapsa Reyis onu görevden almalıydı.
Reyis'in günahlarını atadıklarına at Reyus yüce kalsın senaryosu.
çelişkili bir istifa!!! ama onurlu bir davranış.. kol kırılır yen içinde kalır misali !!!
İnşAllah Akıncı bu onurlu hareketi dikkate alır ve gereğini yapar diye bekliyorum. Özgürolarak benim düşüncem Akıncı görevlerini yeterince yerine getiremiyor bence rum yanlısı olarak hareket ederek bu milletin milli değerlerine inançlarına aykırı hareket ediyor. Sn Akıncı sizden gerekeni yapmanızı bekliyoruz.
Neyi nereye bağladın... Sn Soylu tüm sorumluluğu üstüne alıp istifa etti. Onurlu bir davranış. Bilim kurulu üyelerine danışılmadan alınan bir karardı.istifasına üzüldüm. Sn Akıncı ise halkını seviyor, sevmese bu anlaşma çoktan olurdu Rumların lehine.Beğen (0) Beğenmedim! (0)