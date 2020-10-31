Süleyman Soylu koronavirüse yakalandı

Bakan Soylu: Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi , doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun şimdi biraz daha iyiyiz.