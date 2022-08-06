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Sungun Babacan hayatını kaybetti

Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan hayatını kaybetti.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 12:28
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Sungun Babacan hayatını kaybetti
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Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan hayatını kaybetti.

Babacan dünyaca ünlü birçok aktöre sesiyle hayat vermişti.

63 yaşında hayatını kaybeden Babacan, Türkiye'nin en önemli seslendirme sanatçılarının başında geliyordu.

Babacan, Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin ardından meslek yaşamına TRT’de başladı.

1980’li yılların ortalarında TRT’de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yaptı.

Birçok sinema filmi ve dizide dünyaca ünlü sanatçıları seslendirdi.

Tom Hanks, John Travolta, Brad Pitt, Tom Cruise, Alec Baldwin, Jean-Claude Van Damme, Nicolas Cage, Sean Penn, Andy Garcia, Bruce Willis, Kevin Costner, Mel Gibson Babacan'ın sesiyle hayat verdiği öktörler arasında.

Babacan uzun yıllar çeviri ve sesledirme yönetmenliği de yaptı.

Usta isim bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

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