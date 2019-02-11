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Süper Loto'da büyük ikramiye 17 milyon TL oldu

11 Şubat 2019 Pazartesi 17:42
Süper Loto'da büyük ikramiye 17 milyon TL oldu

 Piyangolar Birimi, Süper Loto’nun 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmayınca devreden ikramiyenin 17 Milyon TL’ye ulaştığını açıkladı.

 Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, 14 Şubat Perşembe akşamı gerçekleştirilecek çekiliş için ikramiye miktarının 20 milyon TL’ye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

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“BİLETLERİNİZİ KONTROL ETMEDEN ATMAYINIZ”

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabileceği de kaydedilirken, resmi adresten biletler kontrol edilmeden atılmaması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper LotoBüyük IkramiyeçekilişHaber
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