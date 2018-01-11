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Süper Loto'da büyük ikramiye 26 milyonu aştı

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 21 milyonu aşan ikramiye geçtiğimiz hafta üst üste 9. kez devretmişti.

11 Ocak 2018 Perşembe 15:48
Süper Loto'da büyük ikramiye 26 milyonu aştı
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Bu akşamki Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 30 milyon lirayı aşması bekleniyor. Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra biletinizi bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Devirli Süper Loto'da ikramiye 26 milyonu aştı.

4 Ocak'taki çekilişte bilen çıkmayınca, 21 milyon 785 bin 963 liralık büyük ikramiye devretmişti.

9. kez devreden ve 26 milyonu aşan ikramiyenin, Süper Loto oyunu bugün saat 21.00'e kadar oynanabileceği için 30 milyon liraya yaklaşması bekleniyor.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12 şeklinde...

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