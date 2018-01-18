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Süper Loto’da ikramiye rekora koşuyor

Süper Loto rekora koşuyor. Son çekilişte de 6 bilenin çıkmadığı ikramiye 27 milyon 315 bin 219 lira. 10 kez üst üste devreden Süper Loto’da bu akşam (18 Ocak Perşembe) kazanan numaralar belli olacak.

18 Ocak 2018 Perşembe 12:53
Süper Loto’da ikramiye rekora koşuyor
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Milli Piyango İdaresi‘nce düzenlenen Süper Loto‘nun bu haftaki çekilişi bugün, yani 18 Ocak Perşembe günü yapılacak.

Geçen hafta 6 bilenin çıkmadığı çekilişte 27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruşluk ikramiye Süper Loto çekilişinin bugün yapılacak 535. çekilişine devretti.

11 Ocak Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar 4, 23, 27, 36, 51 ve 54 olarak belirlendi.

5 bilen 184 kişi 9 bin 351’er lira, 4 bilen 10 bin 69 kişi 183 lira 80’er kuruş, 3 bilen 219 bin 17 kişi 14 lira 55’er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

6 bilenin çıkmadığı çekilişte 6 milyon 757 bin 963 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Böylece Süper Loto’da büyük ikramiye 10. kez üst üste devretti ve gözler bugün yapılacak çekilişe çevrildi.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto’da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12

SÜPER LOTO HAKKINDA

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler idarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesi yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve idarece belirlenen şubeler tarafından yapılır.

İkramiyelerin, bayiler ve şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devreder.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

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