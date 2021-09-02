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Suriye’den sızan petrol Samandağ sahiline ulaştı

Suriye kaynaklı petrol sızıntısı Türkiye’nin Hatay ilinin Samandağ ilçesinin sahiline ulaştı. Hatay Belediyesi, kirlilik görülen yerlerde denize girmeyin uyarısı yaptı.

02 Eylül 2021 Perşembe 20:58
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Suriye’den sızan petrol Samandağ sahiline ulaştı

KKTC kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısı Türkiye'nin Hatay ilinin Samandağ ilçesine ulaştı. 

Sahil ve denizde görülen kirlilik üzerine bölgede inceleme başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, yoğunlukla Çevlik ve Deniz sahillerinde yer alan siyah renkteki kirliliklerden numune aldı.

BELEDİYEDEN UYARI

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, “24 Ağustos'ta Suriye'deki bir rafineriden sızan yaklaşık 15 bin ton petrol Samandağ sahilimize de maalesef ulaşıyor” denildi.

Belediye paylaşımda şu uyarıya yer verdi:

"Ulaştırma Bakanlığı ve Liman Başkanlıklarının açıklarda temizleme çalışmaları sürüyor. Büyükşehir ekiplerimiz sahilde temizliği yapıyor ancak, halk sağlığı açısından kirlilik görülen noktalarda vatandaşlarımızın denize girmemesi ve dikkatli olması önemle rica olunur."

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