'Suriyeliler işyerlerini basıyor! Teksas'a döndü...'

Daha önce MHP ve İYİ Parti'de siyaset yapan Ümit Özdağ, son olarak kendi partisini kurmuştu. Ümit Özdağ, Twitter hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Suriyeli çetelerin işyerlerini basıp silahlı soygunlar yaptıklarını bu görüntülere rağmen zanlıların hala dışarıda olduğunu iddia eden Ümit Özdağ; 'İstanbul'u Teksas'a çevirdiler' dedi.