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'Sürpriz yumurta'dan uyuşturucu çıktı

Konya'da bir kargo şirketine gönderilen kutudaki 'sürpriz yumurta'dan uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

04 Kasım 2022 Cuma 12:42
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'Sürpriz yumurta'dan uyuşturucu çıktı



Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Karatay ilçesindeki bir kargo şirketi aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, kargo şirketine düzenlediği operasyonda, bir kutunun içine konulmuş ''sürpriz yumurta''da 59 gram metamfetamin ele geçirdi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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